«Сейчас Слуцкий занят другой деятельностью, а как тренер он закончился» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о бывшем главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Может, Слуцкий устал от футбола, от тренерской деятельности. Если не было мотивации последние несколько лет, то это может объяснить провал в «Рубине». Тогда перезагрузка действительно нужна. Сейчас он занят другой деятельностью, а как тренер закончился», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас ни один клуб не пригласит к себе Слуцкого, скорее всего, в ближайшее время он не вернется к тренерской деятельности.

Напомним, последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Ранее Слуцкий возглавлял «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и другие команды.