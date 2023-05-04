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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Порвавший мениск Баньяк вернулся в расположение «Пари НН»

04 Мая 2023 • 18:44 Комментировать
Пари НН
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Урал
07.05 14:00

Маки Баньяк, зимний новичок нижегородского клуба «Пари НН», вернулся в расположение своей команды. Приятной новостью для всех фанатов «горожан» Нижнего Новгорода делится клубная пресс-служба.

Напомним, что по роковой случайности Баньяк так и не сыграл ни одного матча за свой новый клуб из России, в который перешёл минувшей зимой. Он получил разрыв мениска на одной из мартовских тренировок, а после улетел на реабилитацию в Испанию.

Последним клубом Баньяка до перехода в «Пари НН» был алматинский «Кайрат». Сам 27-летний футболист является воспитанником академии «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Маки Баньяк
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ПАРИ НН УРАЛ
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