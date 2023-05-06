Самые нелепые голы в футболе

В минувшие выходные Килиан Мбаппе забил один из самых издевательских голов в футболе. Голкипер «Лорьяна» Ивон Мвого не увидел, что форвард «ПСЖ» вышел из штрафной площади, скинул мяч себе на ход, но не успел очнуться, как игровой снаряд оказался в его воротах: Мбаппе быстро подобрал мяч и отправил его в сетку. Этот эпизод заставил нас вспомнить о самых нелепых голах в футболе.

Гол имени Ивана Левенца

Если вы болельщик со стажем, следили за игрой «ПСЖ» – «Лорьян» в прямом эфире и видели гол Мбаппе, то наверняка вспомнили подобный забитый мяч в России. В марте 2008 года в рамках встречи на Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» Андрей Аршавин «похоронил» карьеру набиравшего висты Ивана Левенца. 28-летний голкипер только перешёл в стан железнодорожников, провёл с ними недельную подготовку и получил место в стартовом составе на матч Суперкубка России. А дальше… Левенец не заметил Аршавина, который выскочил из-за спины голкипера и заставил телезрителей разбираться в происходящем. По телекартинке эпизод был понятен далеко не сразу. Эта ошибка психологически повлияла на кандидата в сборную России Ивана Левенца, который «привозил» ещё неоднократно, а через полтора года после злополучного гола завершил профессиональную карьеру.

С центра поля… головой!

Голкиперам всегда нужно быть начеку: если они немного задумаются или не заметят игрока у себя за спиной, то беды не миновать. Зачастую вратари теряют бдительность на секунды и получают мяч в свои ворота с центра поля, а то и вовсе от чужой вратарской. Голкиперы забивают прямыми ударами от ворот до ворот. Недавно подобный трюк чуть не исполнил Игорь Акинфеев, удару которого в кубковой встрече против «Урала» немного не хватило силы. Наиболее обидными для голкиперов пропущенными мячами являются голы, которые они получают с центра поля, но при мяче, пущенном головой соперника! Полузащитнику «Фаджиано» Рюдзиро Уэда не хватило 33 сантиметров, чтобы стать автором самого дальнего гола головой. Его забитый мяч в ворота получился нелепым для голкипера «Йокогамы», который сам же этот мяч от ворот и выбил. Рекорд принадлежит Мартину Палермо, который в октябре 2009 года забил невероятный мяч на «Бомбонере» (привет Слуцкому!). На помощь аргентинцу пришёл голкипер соперника Херман Монтойя, угодивший в голову Палермо. Правильная реакция и гол с 40 метров – в активе Мартина вместе с рекордом Гиннесса!

Ветер в помощь

Букмекерские конторы периодически открывают линию на неожиданные события: болельщик выбежит на поле, удалятся 6 игроков одной из команд, ветер забьёт гол. В 2015 году в одной из низших лиг Англии Камарл Данкан из «Тарека» стал автором забитого мяча благодаря природной стихии, которая подхватила игровой снаряд и занесла его в ворота соперника. За три года до этого неудачником стал 28-летний вратарь «Маккаби» Ассаф Мендес, который, выбивая мяч от ворот, направил снаряд навстречу ветру. Таким образом, киевское «Динамо» повело в счёте в предсезонной встрече против израильского клуба. Два гола в одном матче благодаря потоку ветра записал на свой счёт Пол Оуэнс. Оба раза он исполнял угловой удар. Подобные голы регулярно случаются в низших лигах различных стран. Маленькие открытые стадионы этому только способствуют.

Не празднуй раньше времени

Уж сколько раз твердили миру, что не стоит раньше времени праздновать забитый мяч. Удар с пенальти, мяч попадает в перекладину, вратарь радуется, игрок негодует, но не проходит и нескольких секунд, как игровой снаряд по дуге опускается в сетку ворот! Такое можно было увидеть в серии пенальти в Таиланде в матче между «Сатри Ангхонк» и «Бангкок Спортс Клаб». Не успел отпраздновать свой успех и такой именитый голкипер, как Ханс-Йорг Бутт. По традиции, реализовав пенальти, голкипер столь увлёкся празднованием, что забыл про свои прямые обязанности. Игроки «Шальке» быстро разыграли с центра поля и направили мяч в створ ворот нерадивого вратаря «Байера»….

Голы бывают разные и на любой вкус. Красивые, трагические, комические, нелепые и забавные. Но именно за эти эмоции мы и любим футбол.

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Константин Лицин