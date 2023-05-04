Игрок «Пари НН» Ларсен может перейти в «Хеккен» на постоянной основе

Полузащитник «Пари НН» Ларс Олден Ларсен, выступающий в настоящий момент за «Хеккен» на правах аренды, может перейти в шведский клуб на постоянной основе.

По информации «РБ Спорт», сам футболист так же заинтересован в подписании полноценного контракта с «Хеккеном».

В «Пари НН» Ларсен перешёл в феврале прошлого года из клуба «Мьёндален». В составе нижегородской команды норвежец успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

В общей сложности за «Хеккен» полузащитник провёл 27 игр, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Ларсена в 700 тысяч евро.