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Ари: «Галицкий — большой пример для меня в жизни»

04 Мая 2023 • 16:51 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Бывший футболист «Краснодара» Ари высказался о владельце «быков» Сергее Галицком.

«Сергей Галицкий — большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему — делаю то же самое в Бразилии, что он в России. Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится — 100 процентов», — заявил экс-нападающий сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По словам натурализованного бразильца, Галицкий ответил футболисту, что стар для такой должности и полностью сосредоточен на клубной деятельности.

Напомним, что Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год. В 172 матчах в футболке «быков» форвард забил 54 гола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ари Сергей Галицкий
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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