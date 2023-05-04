Божович сообщил, что в ближайшее время вернётся к тренерской работе

Экс-наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопрос о своём будущем.

«У меня сейчас был небольшой перерыв и отдых, ха-ха. Но есть пара предложений, над которыми сейчас работаю. Думаю, скоро вернусь к работе. Будет ли это российская команда? Могу появиться где угодно», — приводит слова Божовича портал Sport24.

Напомним, в России черногорский специалист работал в тульском «Арсенале» (2 раза), «Крыльях Советов», «Локомотиве», «Ростове», «Амкаре» (2 раза), «Динамо» и «Москве».

Последним местом работы 54-летнего Божовича был «Арсенал», который он покинул летом прошлого года.