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Мусаев объяснил, почему покинул «Краснодар»

04 Мая 2023 • 15:46 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему покинул стан «быков». 39-летний специалист возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год.

В интервью BobsoccerМусаев заявил, что ушел из команды, потому что «быкам» нужны были перемены, руководство хотело заняться ими после окончания сезона, но до этого момента было еще семь матчей, которые не хотелось проигрывать. Тренер отметил, что не знал, за счет чего может переломить сложную ситуацию, поэтому принял решение уйти.

После 25 туров «Краснодар» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев
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