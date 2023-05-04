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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мусаев: «Приглашение в «Краснодар» я заслужил своей работой»

04 Мая 2023 • 15:37 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, почему президент «быков» Сергей Галицкий доверил ему клуб в 2018 году. Специалист возглавлял краснодарский клуб до 2021 года.

«На момент назначения, я уже семь лет работал в структуре «Краснодара». Я прошел все этапы. Немало моих воспитанников играло в юношеской сборной России. Более того, какое-то время я и сам был тренером сборной. Мы показывали яркий, атакующий футбол. Думаю, это приглашение я заслужил своей работой», — приводит слова Мусаева Bobsoccer.

После 25 туров «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 39 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев
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