Мусаев: «Приглашение в «Краснодар» я заслужил своей работой»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, почему президент «быков» Сергей Галицкий доверил ему клуб в 2018 году. Специалист возглавлял краснодарский клуб до 2021 года.

«На момент назначения, я уже семь лет работал в структуре «Краснодара». Я прошел все этапы. Немало моих воспитанников играло в юношеской сборной России. Более того, какое-то время я и сам был тренером сборной. Мы показывали яркий, атакующий футбол. Думаю, это приглашение я заслужил своей работой», — приводит слова Мусаева Bobsoccer.

После 25 туров «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 39 набранных очков.