Игрок «Ростова» Тугарев: «Нужно стараться конкурировать с «Зенитом»

Хавбек Роман Тугарев, который защищает цвета «Ростова», высказался о борьбе за награды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы идём от игры к игре. Будем бороться до самого конца, а там уже посмотрим, что получится. «Зенит» недосягаем? Они выигрывают чемпионство пятый год подряд. Нужно стараться конкурировать с ними», - приводит слова Тугарева издание «Чемпионат».

За пять туров до завершения сезона Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Жёлто-синие» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против «Факела».