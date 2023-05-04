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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов рассказал, как важен Промес для «Спартака»

04 Мая 2023 • 13:23 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о нидерландском форварде «красно-белых» Квинси Промесе.

«Промес - лидер «Спартака». Но, видите, когда он был травмирован, команда играла неважно. Появился Промес - и Александр Соболев сразу забивает, и команда по-другому играет», - передает слова Тихонова ТАСС.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 22 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей (два – с пенальти) и шесть голевых передач.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Квинси Промес
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