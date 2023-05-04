В «Хапоэле» дали комментарий по будущему Сулейманова

«Хапоэль» Беэр-Шева пока не принимал решения относительно будущего российского форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом в беседе с журналистами рассказал начальник команды Эвьятар Илуз.

«Решение относительно выкупа Сулейманова еще не принято. Сначала мы должны во всем разобраться и понять, действительно ли он виновен или нет. Только после этого будем решать», - передает слова Илуза издание Sport24.

Сулейманов принял участие в 35 поединках за «Хапоэль», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результатных передач. За израильский клуб он выступает на правах аренды.