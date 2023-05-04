Ярошик: «Акинфеев - легенда легенд»

Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказал мнение о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Меня всегда поражало, что Игорь и в 17 лет, и сейчас остаётся психологически устойчивым, готовым к любому сценарию и очень надёжным. Он всегда был сильным вратарём и большим профессионалом. Он легенда легенд», - приводит слова Ярошика издание Metaratings.ru.

Акинфеев всю карьеру провел в составе ЦСКА. Голкипер защищает цвета московского коллектива с 2003 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Игорь провел 24 матча, в которых пропустил 23 мяча. В девяти поединках голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.