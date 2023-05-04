Мостовой высказался о возможной работе тренера в академии «Арсенала»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о предложении занять должность директора академии севастопольского «Арсенала».

«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении. На меня есть спрос - это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение - рассмотрим и подумаем», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Ранее информацию о возможном назначении Мостового в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.