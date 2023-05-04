Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Дай бог, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче против «Спартака»

04 Мая 2023 • 12:31 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой, и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против «красно-белых». Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня», - передает слова Павлюченко издание ТАСС.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Перед этой встречей питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Павлюченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
13:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, как важен Промес для «Спартака»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Хапоэле» дали комментарий по будущему Сулейманова
12:54 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Акинфеев - легенда легенд»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможной работе тренера в академии «Арсенала»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Дай бог, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче против «Спартака»
12:08 · Кубок России
Нападающий «Акрона» Понсе: «Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России»
12:00 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» отреагировали на новость об интересе к Барриосу
11:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
11:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
11:36 · Кубок России
Ахметов объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Акрон» в основное время
11:31 · Россия. Премьер-лига
Семак и Карпин претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ
11:22 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Рассчитываем на победу в Кубке России»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Есть опасения, что «Спартак» не попадёт в тройку»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Болельщики и футболисты «Спартака» ноют, что против них бьются все команды РПЛ, а чего они хотели?»
Все новости
Рекомендуем