Павлюченко: «Дай бог, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче против «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой, и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против «красно-белых». Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня», - передает слова Павлюченко издание ТАСС.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Перед этой встречей питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.