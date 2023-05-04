В «Бешикташе» отреагировали на новость об интересе к Барриосу

Футбольный функционер Сейчун Казанчи, который занимает пост генерального директора стамбульского «Бешикташа», отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмару Барриосу.

«Нет, «Бешикташ» не заинтересован в приобретении Барриоса. Это фейковая новость», - передает слова руководителя ТАСС.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Барриос принял участие в 23 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а трансферный ценник составляет 20 миллионов евро.