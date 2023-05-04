ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Сегодня, 4 мая, день рождения отмечает известный российский тренер Леонид Слуцкий. Ему исполнилось 52 года. Пресс-служба московского ЦСКА посредством телеграм-канала поздравила специалиста с праздником.

«Поздравляем с 52-летием Леонида Слуцкого, который трижды приводил ПФК ЦСКА к золоту чемпионата России!» - говорится в публикации «армейского» клуба.

Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл семь трофеев, среди которых три чемпионских титула Российской премьер-лиги.