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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

04 Мая 2023 • 11:47 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Российские футболисты понимают всю важность матча, а вот иностранцы... Дуарте точно не понимает. Это безобразие! Другого поставь - хуже не будет. За него деньги заплачены, их нужно отбивать», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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