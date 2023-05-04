Аленичев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Российские футболисты понимают всю важность матча, а вот иностранцы... Дуарте точно не понимает. Это безобразие! Другого поставь - хуже не будет. За него деньги заплачены, их нужно отбивать», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.