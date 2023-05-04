Семак и Карпин претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги представила претендентов на звание лучшего тренера апреля. За индивидуальную награду поборются пять специалистов.

В список номинантов попали: Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах), Валерий Карпин («Ростов», 9 очков в 5 матчах), Владимир Федотов (ЦСКА, 13 очков в 5 матчах), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9 очков в 5 матчах), Михаил Галактионов («Локомотив», 10 очков в 5 матчах).

В нынешнем сезоне лучшего тренера выбирают путем голосования экспертов телеканала «Матч Премьер», легенд Премьер-лиги и болельщиков.

По итогам 25 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, вторым идет «Ростов», а третьим «Спартак».