Аленичев: «Есть опасения, что «Спартак» не попадёт в тройку»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что «народная команда» может выпасть из тройки призеров Российской премьер-лиги.

«Есть опасения, что «Спартак» не попадет в тройку. Но надеюсь, что в пяти играх, которые остались, «Спартак» покажет свой максимум. Если ты играешь нестабильно, то не будет результата», - приводятся слова специалиста на страницах издания ТАСС.

По итогам 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 баллов и находится на третьем месте в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом».