Тихонов предложил перейти на систему «весна-осень»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о возможном переходе на систему «весна-осень».

«Очень серьезный вопрос. Но если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему бы и не перейти? Чтобы всем было комфортно. Не понимаю, в чем преимущество нынешней системы», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат России перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2012/2013.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги с большим отрывом лидирует петербургский «Зенит». На второй строчке располагается «Ростов», а третьим идет московский «Спартак».