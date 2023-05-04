Тихонов: «Были предложения из ближнего зарубежья и России»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно возможного возобновления тренерской карьеры.

«Если будет какое-то предложение, которое устроит, будем работать. Из РПЛ или ФНЛ - без разницы. Обращались из ближнего зарубежья и из России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы Тихонова был казахстанский клуб «Астана». В Российской премьер-лиге 52-летний специалист поработал тренером в самарских «Крыльях Советов», московском «Спартаке», «Краснодаре» и «Енисее».