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Стипиди: «Слово мотивация придумали журналисты» эксклюзив

04 Мая 2023 • 14:35 Комментировать

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подверг критике российских журналистов.

«Слово мотивация – придумали журналисты! Все журналисты начали использовать это слово, которые базируются в Москве!

Пусть «Матч ТВ» проедет по стране! Поговорит с людьми футбольными и болельщиками! Люди плюются от их интервью и сказок, как игроков мотивировать. Футболистов не нужно мотивировать, он должен в майке сборной России выходить и играть. Мы Таджикистан обыграли? А Иран? Вот и вся мотивация.   

Помню, когда «Акрон» играл со «Спартаком» в Кубке, комментатор полчаса рассказывал, какое плохое поле в Жигулёвске и как трудно будет москвичам на нём играть! Вот «Спартаку» нужны идеальные условия! Зачем 15 минут трансляции упоминать и разговаривать о футбольном поле в Жигулёвске? Вы, наоборот, скажите, что слава богу, что нашёлся такой человек, который создал эту команду! Это же здорово, а зачем оскорблять человека, который содержит команду?» - сказал Стипиди.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Павел Стипиди Акрон
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