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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов оценил работу российских судей

04 Мая 2023 • 10:07 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе российский судей.

«Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько судей уже отстранили. Есть ошибки, которые влияют на результат. Что мы можем сделать? Только ждать, когда станет лучше», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Спорт-Экспресс».

За пять туров до завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги первое место занимает петербургский «Зенит», который имеет 11-очковый отрыв. Вторым идет «Ростов», набравший 50 баллов, а топ-3 замыкает московский «Спартак» с 49 пунктами в копилке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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