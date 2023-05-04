Тихонов оценил работу российских судей

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе российский судей.

«Практически во всех играх есть ошибки. Посмотрите, сколько судей уже отстранили. Есть ошибки, которые влияют на результат. Что мы можем сделать? Только ждать, когда станет лучше», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Спорт-Экспресс».

За пять туров до завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги первое место занимает петербургский «Зенит», который имеет 11-очковый отрыв. Вторым идет «Ростов», набравший 50 баллов, а топ-3 замыкает московский «Спартак» с 49 пунктами в копилке.