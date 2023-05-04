Тихонов: «У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно результатов «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ожидали многого. Были моменты, когда «Спартак» не выигрывал, случались судейские ошибки. Появились травмы. У «Спартака» не было стабильности в составе, от этого зависит результат», - передает слова Тихонова издание «Спорт-Экспресс».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Ростова» на одно очко. Следующий матч московская команда сыграет против петербургского «Зенита».