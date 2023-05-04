Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой может сменить команду по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах 25-летнего игрока проявляют сразу три клуба Российской премьер-лиги.

Хавбек выступает за «Динамо» с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между Даниилом и «бело-голубыми» рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Его трансферный ценник – 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лесовой провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.