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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

К Лесовому проявляют интерес три клуба РПЛ эксклюзив

04 Мая 2023 • 06:41 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой может сменить команду по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах 25-летнего игрока проявляют сразу три клуба Российской премьер-лиги.

Хавбек выступает за «Динамо» с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между Даниилом и «бело-голубыми» рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Его трансферный ценник – 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лесовой провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой трансферы футбола - лето 2023
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