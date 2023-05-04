Черевченко рассказал об отличии чемпионата Таджикистана от РПЛ

Наставник таджикского «Истиклола» Игорь Черевченко назвал проблему, с которой столкнулся при работе в новой стране. Это слишком частые официальные игры в чемпионате Таджикистана.

«Главное отличие российского футбола от таджикского – здесь очень частые игры. Через четыре на пятый, через третий день на четвертый. Нет недельного цикла, как у нас», - делится Черевченко со Sport24.

Что касается возвращения в Россию, то на этот повод Черевченко предпочитает вперёд не загадывать, заявляя, что пока у него действующий контракт с «Истиклолом» до декабря.

Ранее Черевченко озвучил ещё одно испытание, с которым столкнулся во время работы в Таджикистане.