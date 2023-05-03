Булыкин полагает, что «Акрону» было бы тяжело в РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Булыкин считает, что несмотря на успехи в Кубке России, тольяттинскому «Акрону» было бы очень тяжело прямо сейчас выступать в Премьер-лиге.

«Кубок и чемпионат России – совсем разные вещи. Полагаю, в чемпионате «Акрон» выглядел бы иначе совершенно. Может быть, пару раз кого-то и тольяттинцы и обыграли бы, но в целом в РПЛ команде было бы непросто», - заявил Булыкин порталу Rusfootball.

Напомним, что в Первой лиге подопечные Евгения Калешина движутся лишь на 13-м месте с 37 очками в активе. Вылет тольяттинской команде, скорее всего, не грозит.

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