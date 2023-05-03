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Гайч оформил изящный автогол в ворота «Вероны» видео

03 Мая 2023 • 22:45 Комментировать
Верона
0:5
Интер Милан
1 50.00 X 17.00 2 1.04
2-й тайм

Принадлежащий московскому ЦСКА аргентинец Адольфо Гайч попал в курьёзную ситуацию. В сегодняшнем матче Серии А форвард поразил ворота головой. Правда, забил он в ворота своей команды – «Вероны».

Отметим, что изящный автогол Гайча стал первым из трёх мячей, которые в первом тайме на данный момент оформил «Интер». Также ворота «Вероны» поразили Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко. Следите за текстовой трансляцией встречи на портале LiveResult.ru.

Кстати, в апреле Гайч оформил гол удивительной красоты, который стал для него пока единственным голом за «Верону» - он забил практически с центра поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Верона Адольфо Гайч
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ВЕРОНА ИНТЕР МИЛАН
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