Принадлежащий московскому ЦСКА аргентинец Адольфо Гайч попал в курьёзную ситуацию. В сегодняшнем матче Серии А форвард поразил ворота головой. Правда, забил он в ворота своей команды – «Вероны».

Отметим, что изящный автогол Гайча стал первым из трёх мячей, которые в первом тайме на данный момент оформил «Интер». Также ворота «Вероны» поразили Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко. Следите за текстовой трансляцией встречи на портале LiveResult.ru.

Кстати, в апреле Гайч оформил гол удивительной красоты, который стал для него пока единственным голом за «Верону» - он забил практически с центра поля.