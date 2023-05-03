Известный блогер стал спортивным директором академии «Ариса»

Известный российский футбольный блогер, ведущий шоу «Картавый футбол» Никита Ковальчук официально стал спортивным директором академии кипрского «Ариса» из города Лимасол. Об этом «Арис» рапортует в своем телеграм-канале.

Ковальчук будет заниматься организацией циклов тренировок академии, селекцией и развитием тренеров, работающих в академии. Помимо этого, Ковальчук продолжит работу в тренерском штабе команды игроков «Ариса» до 19 лет.

Напомним, что за «Арис» выступает российский форвард Александр Кокорин, а тренирует основную команду лидера чемпионата Кипра молодой специалист из Беларуси Алексей Шпилевский.