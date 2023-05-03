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Известный блогер стал спортивным директором академии «Ариса»

03 Мая 2023 • 19:37 Комментировать

Известный российский футбольный блогер, ведущий шоу «Картавый футбол» Никита Ковальчук официально стал спортивным директором академии кипрского «Ариса» из города Лимасол. Об этом «Арис» рапортует в своем телеграм-канале.

Ковальчук будет заниматься организацией циклов тренировок академии, селекцией и развитием тренеров, работающих в академии. Помимо этого, Ковальчук продолжит работу в тренерском штабе команды игроков «Ариса» до 19 лет.

Напомним, что за «Арис» выступает российский форвард Александр Кокорин, а тренирует основную команду лидера чемпионата Кипра молодой специалист из Беларуси Алексей Шпилевский.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Никита Ковальчук
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