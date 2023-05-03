Матч «Урала» и ЦСКА посетили более 30 тысяч зрителей

Второй матч финала Пути РПЛ в Кубке России, в котором друг с другом бились «Урал» и столичный ЦСКА, посетили 30 462 зрителя. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», это рекорд сезона для уральского клуба.

Напомним, что для того, чтобы попасть на эту игру, не требовалось оформление «паспорта болельщика», именуемого как Fan ID.

Кстати, походу на футбол сегодня в Екатеринбурге способствовала и тёплая майская погода. Столбик термометра днём поднимался до +27 градусов, к вечеру опустился до комфортнейших для просмотра футбола +23 градусов.

О том, как проходила напряжённая игра, читайте в нашем материале.