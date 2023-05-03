Хавбек «Акрона» Мацукатов считает, что Сафонов и Сперцян могут играть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Алекс Мацукатов, выступающий на правах аренды за «Акрон», высказался о футболистах «быков» Эдуарде Сперцяне и Матвее Сафонове.

«По силам ли им заиграть в Европе? Думаю, это более чем реально. В Европе играют такие же люди с двумя руками и ногами. Какое-то время потребуется на адаптацию, но с их качествами они могут играть на европейском уровне. Это больше психология», — приводит слова Мацукатова Metaratings.

Сегодня, 3 мая, «Краснодар» примет на своем поле «Акрон» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.





