Агент Гапонова прокомментировал интерес к игроку со стороны «Локомотива» и «Сочи»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова, высказался о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего игрока заинтересованы «Локомотив» и «Сочи», однако «железнодорожники» уже опровергли данную информацию.

«Логично, что к Илье появляется интерес со стороны других клубов, он проводит хороший сезон за «Крылья Советов». Конкретных предложений со стороны клубов РПЛ и из-за границы прямо сейчас нет», — приводит слова Станиславского Metaratings.

В текущем сезоне Гапонов принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

«Локомотив» и «Сочи» нацелились на защитника «Крыльев Советов»

