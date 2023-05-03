Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко, также работавший в прошлом с «Кубанью», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча первого этапа финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном».

- «Акрон» в Кубке и в Первой лиге – это две разные команды. Понятно, что на стадионе «Краснодара» ему будет тяжеловато. Учитывая тот факт, что «Акрон» обыграл в Кубке четыре московские команды РПЛ, будет интересно посмотреть на него против соперника из Премьер-лиги, но не из Москвы.

Калешин хорошо изучает все команды, но мы видели, что иногда он принимал не совсем правильные решения по тактике, меняя их по ходу матча. Как это было во встрече с «Динамо»: тогда «Акрон» сначала играл в два центральных защитника, а потом стал в три центральных. Любопытно, какую тактику «Акрон» выберет против «Краснодара».

«Акрон» хорошо провёл в Первой лиге второй тайм с «Кубанью», показал неплохую физическую готовность. Тольяттинцы остались после этого матча в Краснодаре, чтобы тренироваться и готовиться к кубковому матчу, как говорится, в кубанских условиях. Так что у «Краснодара» лёгкой прогулки не ожидается. Я думаю, очень большое количество болельщиков из России, кроме Краснодарского края, будут болеть за «Акрон».