Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил самарский клуб с 81-летием.

- Можете назвать самый памятный матч в футболке самарцев?

- Самой памятной игры нет, но на ум сразу приходит третье место в чемпионате России. Один из самых приятных периодов в моей карьере.

- Вы продолжаете пристально следить за командой?

- Когда получается, смотрю игры. Не скажу, что сильно смотрю за жизнью клуба.

- Вы думаете, что ставка клуба на молодых игроков оправдывает себя?

- Не соглашусь с вашим тезисом. Изначально, когда команда ещё недавно играла в Первой лиге, костяк составляла именно молодёжь. После выхода в высшую лигу несколько молодых футболистов покинули команду, сейчас руководство берёт иностранцев для обкатки. С молодыми футболистами команда достигла неплохих высот, заняла хорошее место в Премьер-лиге. Вектор немного поменялся, это нормальная ситуация.

- Тем не менее самарский коллектив можно назвать главным трамплином для молодых спортсменов нашего чемпионата?

- Я бы сказал, что любая команда может конкурировать с ними в этом отношении. Ещё недавно в команде было десяток молодых талантов, сейчас их меньше. Они себя проявили и заслуженно пошли на повышение в топ-клубы.