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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой не уверен, что сразу возглавит команду после получения тренерской лицензии

03 Мая 2023 • 14:12 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился информацией о своих планах по поводу получения тренерской лицензии.

«Подали документы на получение лицензии. Надеюсь, получу когда-нибудь... Нет средств? Кто-то привирал. Какова моя цель? Никакой цели нет. Я прекрасно понимаю, сколько есть людей с этими бумагами, лицензиями. Но они нигде не работают», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт признался, что у него нет уверенности в гарантированном трудоустройстве, отметив, что, наверное, такой уверенности нет у многих специалистов.  

На данный момент 54-летний Мостовой возглавляет команду из Медиалиги Fight Nights. В прошлом сезоне МФЛ команда Мостового заняла последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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