Мостовой не уверен, что сразу возглавит команду после получения тренерской лицензии

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился информацией о своих планах по поводу получения тренерской лицензии.

«Подали документы на получение лицензии. Надеюсь, получу когда-нибудь... Нет средств? Кто-то привирал. Какова моя цель? Никакой цели нет. Я прекрасно понимаю, сколько есть людей с этими бумагами, лицензиями. Но они нигде не работают», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт признался, что у него нет уверенности в гарантированном трудоустройстве, отметив, что, наверное, такой уверенности нет у многих специалистов.

На данный момент 54-летний Мостовой возглавляет команду из Медиалиги Fight Nights. В прошлом сезоне МФЛ команда Мостового заняла последнее место в своей группе.