Агент Костанцы рассказал о переговорах с «Крыльями Советов» о российском гражданстве для игрока

Тайанан Велкер, агент защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, рассказал о своём посещении России в конце апреля.

По словам агента, ему удалось провести успешные переговоры с руководством самарского клуба о вероятном получении его клиентом российского гражданства.

«Обсудил с руководством «Крыльев» вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Ещё не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в РПЛ, но договорились продолжить переговоры», — цитирует Велкера Metaratings.

Напомним, Костанца защищает цвета «Крыльев Советов» с января 2022 года. Действующее соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Крылья Советов» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.