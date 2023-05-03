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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Костанцы рассказал о переговорах с «Крыльями Советов» о российском гражданстве для игрока

03 Мая 2023 • 13:55 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Тайанан Велкер, агент защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, рассказал о своём посещении России в конце апреля.

По словам агента, ему удалось провести успешные переговоры с руководством самарского клуба о вероятном получении его клиентом российского гражданства.

«Обсудил с руководством «Крыльев» вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Ещё не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в РПЛ, но договорились продолжить переговоры», — цитирует Велкера Metaratings.

Напомним, Костанца защищает цвета «Крыльев Советов» с января 2022 года. Действующее соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Крылья Советов» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца Тайанан Велкер
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