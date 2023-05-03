Малафеев: «Иду на тренерские курсы»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился информацией о своём будущем. Напомним, 44-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в 2016 году, а с 2017-го по 2020 год работал в системе «Зенита».

«Ничего конкретного меня с футболом сейчас не связывает. Но приподниму завесу — иду на тренерские курсы, которые рассчитаны на полтора года, по итогам которых получаешь категорию «А», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

Бывший вратарь «Зенита» отметил, что пока у него нет никакой конкретики по поводу будущей тренерской работы, но, по его словам, он интуитивно чувствует, что курсы — это правильное решение.