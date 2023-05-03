Тихонов признался, что хочет вернуться к тренерской работе

Бывший тренер «Спартака» и «Краснодара» Андрей Тихонов высказался о своём будущем.

«Когда вернусь к работе? Хочется мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто-то лоббировал, продвигал», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, помимо «Спартака» и «Краснодара», Тихонов работал в «Енисее», «Крыльях Советов» и «Астане». Последней командой 52-летнего специалиста был как раз казахстанский клуб, который он покинул в ноябре 2021 года.

В прошлом году СМИ активно писали о возможном назначении Тихонова на пост главного тренера «СКА-Хабаровска», однако клуб сделал выбор в пользу Романа Шаронова.