Нагорных: «У «Локомотива» нет больших вопросов к судьям»

Московский «Локомотив» не планирует организовывать специальные встречи с судьями. Об этом рассказал председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Специальных мероприятий «Локомотив» не планирует. Надо в целом подтягивать уровень российского судейства. Но каких-то больших вопросов за исключением определенных матчей, про которые все знают, у нас нет», - приводятся слова руководителя на страницах Sport24.

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» одержал разгромную победу над «Химками» со счетом 5:1. После 25 туров столичный коллектив набрал 32 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.