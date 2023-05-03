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Ширко: «В «Спартаке» Романцева Дуарте бы не играл после того, как бросил бежать»

03 Мая 2023 • 12:32 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Ширко поделился мнением об игре парагвайского защитника команды Алексиса Дуарте в матче против «Краснодара» (4:3). В одном из эпизодов южноамериканец бросил бежать за соперником, которому уступал в скорости.

«У Романцева Дуарте бы не играл после того. Нужна адекватность на поле. Человек взял и бросил бежать... Даже если он не успевает, игрока могут придержать, он может отдать поперек, - передает слова Александра издание «РБ Спорт».

Алексис пополнил ряды «Спартака» минувшей зимой, перейдя из «Серро Портеньо» за четыре миллиона евро. В весенней части сезона РПЛ Дуарте сыграл пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Ширко Алексис Дуарте
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