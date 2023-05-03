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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком и Соболев претендуют на звание игрока апреля в РПЛ

03 Мая 2023 • 11:37 Комментировать

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока апреля в Российской премьер-лиге.

На индивидуальную награду претендуют пять футболистов: Малком (5 игр, 6 голов, 2 ассиста); Джон Кордоба (5 игр, 4 гола, 3 ассиста); Александр Соболев (4 игры, 5 голов, 1 ассист); Иван Обляков (5 игр, 4 гола, 2 ассиста); Гиорги Шелия (5 игр, 3 сухих матча).

Голосование пройдет среди болельщиков и экспертов РПЛ, а также телеканала «Матч Премьер».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 61 очко и лидирует в турнирной таблице. На второй строчке находится «Ростов» (50), а тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (49).

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Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия Джон Кордоба Иван Обляков Александр Соболев Малком Филипе
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