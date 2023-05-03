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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батчи: «У «Краснодара» большие шансы на победу в Кубке России»

03 Мая 2023 • 11:24 Комментировать
Краснодар
...
Акрон
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Через 6 ч. 50 мин.

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи считает, что «быкам» по силам завершить текущий сезон в пятёрке лучших команд чемпионата России, а также выиграть Кубок страны.

Напомним, что «Краснодар» дошёл до финала Кубка России (Пути регионов), где сегодня, 3 мая, встретится с «Акроном». Батчи назвал команду из Тольятти сильным соперником, отметив при этом, что «быки» будут готовы к грядущему противостоянию.

«У нас хорошая команда, где собраны сильные футболисты. Конечно, мы можем попасть в пятёрку лидеров чемпионата по окончании сезона. У «Краснодара» также большие шансы на победу в Кубке», — цитирует Батчи «Матч ТВ».

После 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От пятого «Ахмата» «быки» отстают на один балл. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
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