Батчи: «У «Краснодара» большие шансы на победу в Кубке России»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи считает, что «быкам» по силам завершить текущий сезон в пятёрке лучших команд чемпионата России, а также выиграть Кубок страны.

Напомним, что «Краснодар» дошёл до финала Кубка России (Пути регионов), где сегодня, 3 мая, встретится с «Акроном». Батчи назвал команду из Тольятти сильным соперником, отметив при этом, что «быки» будут готовы к грядущему противостоянию.

«У нас хорошая команда, где собраны сильные футболисты. Конечно, мы можем попасть в пятёрку лидеров чемпионата по окончании сезона. У «Краснодара» также большие шансы на победу в Кубке», — цитирует Батчи «Матч ТВ».

После 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От пятого «Ахмата» «быки» отстают на один балл. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.