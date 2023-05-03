Правительство РФ упростило получение Fan ID

Правительство РФ упростило процедуру получения карты болельщика (Fan ID).

Упрощение относится к детям младше 14 лет, инвалидам всех групп, а также пенсионерам. Идентификация детей будет проходить удалённо, а пенсионеры и инвалиды смогут получить карту без очереди.

Напомним, что наличие паспорта болельщика является обязательным условием для посещения матчей Российской премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата страны осталось провести пять туров. После 25 сыгранных матчей с 11-очковым отрывом лидирует петербургский «Зенит». На втором месте с 50 баллами находится «Ростов», а тройку лидеров замыкает столичный «Спартак».