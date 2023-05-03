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Зарема: «Надеюсь, пока в «Спартаке» приобретенные Федуном игроки, им не придёт в голову выстроиться перед «Зенитом»

03 Мая 2023 • 10:56 Комментировать

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнение о возможности «красно-белых» устроить чемпионский коридор игрокам петербургского «Зенита».

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», - приводятся слова Салиховой на страницах Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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