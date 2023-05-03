«Сочи» и «Рубин» интересуются игроком «Крыльев Советов» Витюговым

«Сочи» и «Рубин» проявляют интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Максиму Витюгову.

По информации «РБ Спорт», в 25-летнем футболисте южане видят замену 38-летнему Кристиану Нобоа, а казанцы рассчитывают усилить состав перед своим возвращением в РПЛ. Отмечается, что Витюгов будет готов вести переговоры с «Рубином» лишь в том случае, если клуб гарантирует себе участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

После 29 туров Первой лиги «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице и отстаёт от первой «Балтики» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по пять встреч.

В нынешнем сезоне Витюгов провёл за «Крылья Светов» 31 матч, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 800 тысяч евро.