Павленко: «Хочу, чтобы «Спартак» занял второе место»

Экс-футболист Николай Павленко заявил, что желает московскому «Спартаку» финишировать на втором месте в турнирной таблице Российской-премьер-лиги.

«Хочу, чтобы «Спартак» занял второе место. Как это случится и как это произойдёт, зависит от «Спартака». Всё в их руках, головах и ногах. Надеюсь, они не уступят своё второе место», - приводит слова Павленко издание «Чемпионат».

После 25 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 49 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Ростова» на одно очко.