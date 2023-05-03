«Локомотив» и «Сочи» нацелились на защитника «Крыльев Советов»

«Локомотив» и «Сочи» проявляют интерес к защитнику «Крыльев Советов» Илье Гапонову.

По информации «РБ Спорт», ближайшим летом оба клуба намерены укрепить центр обороны, а наставники команд впечатлены выступлениями 25-летнего Гапонова в нынешнем сезоне.

Действующий контракт Гапонова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость защитника сейчас оценивается в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Гапонов провёл в составе самарской команды 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 25 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице и опережает 10-й «Локомотив» на два очка.