Игрок «Крыльев Советов» Гарре подал документы на получение российского гражданства

Футбольный агент Эмилио Чемпион, который представляет интересы форварда самарских «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, рассказал, на каком этапе находится процесс получения российского паспорта его клиентом.

«Все в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и представлена. Теперь все в руках российского правительства», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Гарре перебрался в самарский коллектив из аргентинского «Расинга» в январе этого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах «Крыльев» и отметился одной голевой передачей.