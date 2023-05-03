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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко оценил последние результаты «Спартака»

03 Мая 2023 • 10:20 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался касательно результатов команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо выигрывать матчи и идти дальше. Весной «Спартак» подсел? Может, череда неудач. Мяч не летит в ворота. Есть взлеты и падения. На этом надо не останавливаться», - приводятся слова Ещенко на страницах «Спорт-Экспресса».

По итогам 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко
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