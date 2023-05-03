Ещенко оценил последние результаты «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался касательно результатов команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо выигрывать матчи и идти дальше. Весной «Спартак» подсел? Может, череда неудач. Мяч не летит в ворота. Есть взлеты и падения. На этом надо не останавливаться», - приводятся слова Ещенко на страницах «Спорт-Экспресса».

По итогам 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».