Дмитрий Комбаров хочет возглавить «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне занимающий пост главного тренера петербургской «Звезды», заявил, что хотел бы в будущем возглавить «красно-белых».

«Вижу ли себя главным тренером «Спартака»? Вижу, конечно. Есть огромное желание помочь команде выиграть титул», - передает слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, что Дмитрий является воспитанником академии «Спартака». Он защищал цвета «народной команды» с 2010 по 2019 год.

В настоящий момент пост наставника «красно-белых» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.